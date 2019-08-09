Son Dakika Haberleri: Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat görevde
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Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat görevde

52 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşların, Kurban Bayramını huzurla geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir bayramda 24 saat görevde, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vatandaşların, Kurban Bayramını huzurla geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ulaşım hizmetlerini yürüten Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için gereken tedbirleri alırken vatandaşlar 11-14 Ağustos tarihlerinde şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım hizmeti 11 Ağustos Pazar günü saat 06.00'dan başlamak üzere 14 Ağustos Çarşamba gece 12'ye kadar devam edecek.

İhbar hatları görev başında

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere birçok birim bayram boyunca teyakkuzda olacak. Birçok nöbetçi ekipler oluşturarak vatandaştan gelen talepleri anında çözüme kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait ALO 153 ve 0552 266 10 10 numaralı WhatsApp İhbar Hattı da bayram boyunca Balıkesirlilerin hizmetine olacak.

"Bayramımız mübarek olsun"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde Kurban Bayramını geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği Mübarek Kurban Bayramımızın Balıkesirimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR
Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
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