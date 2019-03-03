Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz Öğrencilerle Otobüse Bindi

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi öğrencileriyle birlikte otobüs yolculuğu yaptı, sonrasında da üniversitenin yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi öğrencileriyle birlikte otobüs yolculuğu yaptı, sonrasında da üniversitenin yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.



Gençlerle vakit geçirmenin ve sohbet etmenin kendisi için büyük bir keyif olduğunu ifade eden Yücel Yılmaz, "Sizlerin hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için çok çalışacağız, gelecek kaygısı yaşamadığınız, iş bulma endişesi taşımadığınız bir şehir için çok çalışacağız. Sizler bize emanetsiniz" dedi.



Türkiye için gençlerin değerli olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Bu ülkenin ve bu şehrin sanayisi gelişecekse, ekonomisi güçlenecekse, üretimi artacak ve sosyal, kültürel ve sanatsal hayatı canlanacaksa bunu bizim gençlerimiz, yani sizler başaracaksınız. Bize düşen ise sizlere bu imkanları sağlamak. Her zaman her konuda sizlere destek olacağıma söz veriyorum" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

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