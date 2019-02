Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Burhaniye'de Vatandaşla Buluştu

Seçim çalışmalarına Burhaniye ile devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz , 2019-2023 döneminde yerelde tam manasıyla bir kalkınma hareketi başlatacaklarını söyledi, "Balıkesir artık dünya şehirleri ile yarışacak, Burhaniye de Balıkesir'in dünyaya açılan kapısı olacak" dedi.31 Mart Seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ilçe ziyaretlerine Burhaniye ile devam etti. İlk olarak AK Parti, MHP İlçe Teşkilatları ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla bir araya gelen Yücel Yılmaz'a AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam , Burhaniye Belediye Başkan Adayı Necdet Uysal , AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Feridun Soykök, MHP Burhaniye İlçe Başkanı Fatih Akduman eşlik etti.Başkan Yılmaz, "Kalkınma dönemi olacak""31 Mart Seçimlerine hazırız" diyerek sözlerine başlayan Yücel Yılmaz, can kulağıyla vatandaşları dinlediklerini ve tamamen onların talepleri doğrultusunda hizmet etmeye çalıştıklarını vurguladı. Seçimden seçime halkla birlikte olan belediye başkanları olmadıklarını, her zaman sahada ve vatandaşlarla iç içe olduklarını söyleyen Yılmaz, 2019-2023 döneminin yerel tam bir kalkınma dönemi olacağını kaydetti.Belediye başkanlarının günlük hayatın kesintisiz sürmesini sağlamanın yanı sıra gelecek nesillere daha kaliteli ve daha yaşanabilir bir şehir bırakma sorumluluğunun da olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Dünyada artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Balıkesir'in 2014'te Büyükşehir olmasıyla birlikte biz de yarışan şehirlerin arasına girmeye hak kazandık" açıklamasında bulundu.Başkan Yılmaz, "Biz bize yeteriz dönemi bitti"Biz bize yeteriz döneminin bittiğini söyleyen Yücel Yılmaz, " Gaziantep 'i Gaziantep yapan Büyükşehir Yasasıdır. Kayseri 'yi Kayseri yapan Büyükşehir Yasasıdır. Eskişehir 'i Eskişehir yapan da Büyükşehir Yasasıdır" dedi. Burhaniye'nin Cumhur İttifakı'nı destekleyecek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bizim buradaki oy potansiyelimiz yüzde 65. Bunu daha önce aldık, yine alacağız" dedi.Cumhur İttifakı olarak birlikte çok güçlü olduklarını ifade eden Yücel Yılmaz, "Bizler, ortak paydası vatan, millet, bayrak, devlet olan insanlarız. Amacımız bu ülkenin gelişmesi ve refah seviyesinin artması. Milliyetçi Hareket Partisi ile artık bir bütünüz. Birlikte şehrin geleceği ile ilgili çok güzel planlamalar yapıyoruz" dedi.Başkan Yılmaz, "Burhaniye Türkiye 'nin gözbebeği olacak"Burhaniye'nin Türkiye'nin gözbebeği olmasını arzuladıklarını söyleyen Yücel Yılmaz, "Biz Körfez 'in kirlenmesini ve kontrolsüz göç almasını istemiyoruz. Buradaki insanlarımızın cebinin ekonomik olarak güçlenmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarına müdahale etmeden ticaretini geliştirmek istiyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Ama tabi ki önce eğitim. Körfez'e açacağımız Körfez Üniversitesi ile ilgili çalışmalarda güzel bir noktaya geldik. İyi ve akılcı bir planlama ile 12 aya yayılan turizm potansiyeli ile, ulaşım altyapısı ile, hizmet sektörü ile zeytin üreticisine ve tarıma sağlayacağımız desteklerle Burhaniye'nin ekonomisini hızlı bir şekilde kalkındıracağız" açıklamasında bulundu.Büyükşehir Belediyesi'nin 2014'ten bu yana Burhaniye'ye 103 milyon 563 bin TL yatırım yaptığını kaydeden Yücel Yılmaz, "Ben ülkemi ve şehrimi çok seviyorum. Balıkesir'in parlayan bir yıldız olması için ciddi şekilde mücadele edeceğimin sözünü veriyorum. Balıkesir'imizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Burhaniye'ye kimseyi ötekileştirmeden müthiş hizmetler getireceğiz" dedi. - BALIKESİR