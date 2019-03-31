Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Oyunu Kullandı
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Başkan adayı Yücel Yılmaz'ın oy kullanması ve açıklamaları Millet İttifakı İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok'un oy kullanması ve açıklamaları Balıkesir'de Cumhur İttifakı AK Parti'li Büyükşehir...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir
Büyükşehir Başkan adayı Yücel Yılmaz
'ın oy kullanması ve açıklamaları
Millet İttifakı İYİ Parti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok
'un oy kullanması ve açıklamaları Balıkesir'de Cumhur İttifakı AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ile Millet İttifakı İYİ Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:13 Kaynak: AA
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