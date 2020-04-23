Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, çocuklarla video konferans aracılığıyla buluştu - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 çocukla video konferans gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın da katıldığı video konferans, Balıkesir'in 20 ilçesinden ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarla yapıldı.

Çocukların bayramını kutlayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bundan 100 yıl önce bize demokrasiyi, beraber olmayı armağan eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizi kuran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milletvekillerimizi ve büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle biraz buruk olduklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da çocuklardan sabırlı olmalarını ve biraz daha evlerinde kalmalarını istedi.