Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını normalleşme sürecinde, İtalya ve İspanya'ya giden turistlerin rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, 20 ilçe belediye başkanı ile video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, tatil sezonun açılmasıyla Balıkesir'in daha çok tercih edileceğini bildirdi.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Balıkesir'e ziyaretçilerin gelmeye başladığını belirten Yılmaz, "Birçok ülke, yaklaşık 50 milyon turist ağırlayan İtalya ve İspanya'ya Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyahat yasağı koydu. İtalya ve İspanya turistleri rotayı Türkiye'ye çevirdi. Şu an için Türkiye'de sorun yok. Alacağımız iyi tedbirlerle turistleri ve yerel halkımızı koruyarak ağırlayabiliriz." ifadelerini kullandı.