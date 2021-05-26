Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Ayvalık'taki zarar karşılanacak - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 21 Mayıs sabahı yaşanan fırtınanın ardından ilçede çalışmalar sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Zarar gören deniz taşıtlarından sigortalı olanlar sigortasından, kaskolu olanlar kaskosundan hiçbir şeyi olmayanlar da Ayvalık Kaymakamlığımızın ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden yararlanacak' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte 21 Mayıs Cuma sabahı Ayvalık ve çevresinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağışın sebep olduğu olumsuzluklara karşı ilçede devam eden çalışmaları inceledi. Bölgede kullanılması için tekne römorku yaptırılması talimatı veren Başkan Yılmaz, ekipler tarafından bölgede gerekli çalışmaları sürdüğünü söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ayvalık Belediyesi ile koordineli olarak süren çalışmalarla eksiklikler gideriliyor. İlk andan itibaren enkaz kaldırma ve su baskını olaylarına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İtfaiye Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı ve BASKİ'ye bağlı ekiplerin aralıksız olarak çalışarak olumsuzlukları giderdiğini belirtti.

FIRTINA ANINDA 10 TEKNENİN BATMASI ENGELLENDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının, güvertesi dalgalar dolayısıyla su dolan 10 tekneden vidanjörle suları boşaltarak batmasını engellediğini sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, 'Afet sonrası denizden enkaz çıkarılması sırasında zarar görmeden battığı tespit edilen gemiler ve tekneler dalgıçlar tarafından sağlam bir şekilde kurtarıldı. Afetten zarar gören kıyı şeridinde onarım çalışmaları da başladı. Ekiplerimiz aynı zamanda Altınova Kum Adası Köprüsü'nü onaracak. Afet nedeniyle işyerleri zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için de çalışmaları başlattık' dedi.

ZARARLAR KARŞILANACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, devam eden çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

'Geçtiğimiz Cuma sabahı erken saatlerde başlayan fırtınanın tekneleri hırpaladığını, büyük bir çoğunluğu da battığını gördük. Büyükşehir Belediyesi; Ayvalık Belediyesi ve bölgedeki insanlarımızla beraber yaraları sarıyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediye ekiplerimiz burada. Ayvalık Belediyemiz ile beraber sigortalı olanlar sigortasından, kaskolu olanlar kaskosundan hiçbir şeyi olmayanlar da Ayvalık Kaymakamlığımız belediyemizin desteklerinden yararlanacak. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bölgedeki çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki hep beraberiz, büyükşehir bir medeniyet projesi, yaraları hep birlikte sarıyoruz.'

Bölgede batan teknelerin çıkarılması için çalışmalar da devam ediyor. 24 metrelik tekneyi denizden çıkarma çalışmaları sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki 19 dalgıcın 36 tekneyi kurtardığı, 40 tekneden su tahliyesi yapıldığı öğrenildi.