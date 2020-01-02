Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç ilçesinde pazar esnafına ziyarette bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan esnaf ziyareti, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç ilçesinde pazar esnafına ziyarette bulundu.

Perşembe Pazarı'ndaki tezgahları ve iş yerlerini ziyaret ederek esnafa "hayırlı işler" dileyen Yılmaz ve Avcu, hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

Yılmaz ve Avcu'ya, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Emine Aygül, Bigadiç Belediye Meclisi üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Bigadiç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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