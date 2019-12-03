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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, özel çocukları makamında ağırladı

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, özel eğitim kapsamındaki çocukları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, özel çocukları makamında ağırladı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, özel eğitim kapsamındaki çocukları sosyal yaşama dahil edecek çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bazı özel çocuklar, Yılmaz'ı ziyaret etti.

Balıkesir Zihinsel Engellileri Koruma Derneği yöneticileri eşliğinde belediyeye gelen çocukları makamında ağırlayan Yılmaz, yönetici olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Yılmaz, her engelli bireyin devletin imkanlarına rahatlıkla ulaşabilmesi gerektiğini belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımızı, engelli bireylerimiz noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyor, tüm engelli kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Engelliler Günü, Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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