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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Açıklaması

50 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın "İtfaiye Haftası" nedeniyle düzenlediği etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Açıklaması, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın "İtfaiye Haftası" nedeniyle düzenlediği etkinlikler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinlikler kapsamında itfaiyeciler, Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti, engelli öğrencilerle bir araya gelerek eğitim verdi.


Bu yıl 23-30 Eylül günleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası"nın ilk gününde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve itfaiye teşkilatı çelenk töreninin ardından itfaiye araçlarıyla şehir turu yaptı. Engelliler okulunda da öğrencilerle bir araya gelen itfaiye ekipleri, onlara itfaiye eğitim vererek, çocuklarla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.


"Büyükşehir'in yüz akı"


Gece gündüz çalışarak Balıkesirlilerin canını ve malını koruyan itfaiye teşkilatının Büyükşehir Belediyesi'nin yüz akı olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Fedakarca yaptığınız çalışmalar göğsümüzü kabartıyor. Sizinle gurur duyuyorum. Biz de teşkilatımızın daha da güçlenmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.


Etkinlikler 27 Eylül'e kadar devam edecek


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve itfaiye personeli sonrasında ise Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İtfaiye Haftası" etkinlikleri, 27 Eylül Cuma gününe kadar sürecek. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Balıkesir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
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