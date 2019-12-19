Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Açıklaması - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Açıklaması

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Üniversitesinde katıldığı 2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'ndaki yaptığı konuşmada, "Bir makam sahibi olabilmek için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli" cümlesinin espri mahiyetinde söylediğini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Açıklaması, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Üniversitesinde katıldığı 2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'ndaki yaptığı konuşmada, "Bir makam sahibi olabilmek için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli" cümlesinin espri mahiyetinde söylediğini belirtti.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, panelde Balıkesir insanlarının özelliklerini anlattığını söyledi.

Bu cümlesinin cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor olmasını doğru bulmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Balıkesir'in değerlerini, insanlarının özelliklerini anlatırken gençlerin siyasete girmeleri gerektiğini örneklendirirken bir espri mahiyetinde Trabzonlular ve İmam Hatipliler işi iyi yapıyor manasında kurduğumuz cümle cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor. Bütün olarak verildiğinde zaten orada gençlerin alkışlaması, orada Trabzonlu gençlerin de olması, üniversite çünkü kozmopolit bir yer. Fakat sadece o cümle çekilmiş. Biz, Trabzonluların siyasete olan ilgilerini ve yaptıklarını biliyoruz. Bu ayıplanacak değil, takdir edilecek bir şey. İmam hatipli gençlerimizin de kendilerini siyasete adamaları, bu konuda iş yapmalarını da destekliyoruz. Benim de çalıştığım arkadaşlar var ama yani bu cümleyi cımbızlayarak sanki biz buna karşıymışız gibi basında algı oluşturulmaya çalışılıyor. Olacak biz de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gençlerimizi, Trabzonlular gibi teşvik ediyoruz siyaset yapmaya, bunda yadsınacak bir şey yok."

Muhittin Yücel, Balıkesir, Bandırma, Hatipli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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