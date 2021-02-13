Son dakika haber... Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber... Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu

13.02.2021 17:35

Edinilen son dakika haberine göre Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz Perşembe akşamı şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum olayı sonrasında adeta savaş alanına dönen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu.

Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz Perşembe akşamı şiddetli yağış sırasında meydana gelen hortum olayı sonrasında adeta savaş alanına dönen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür ve çok sayıda partililerle birlikte, Çamlık Paşalimanı ve Sarımsaklı'da hortum nedeniyle çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Yılmaz, hortum sonrasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Başkan Yılmaz, gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mesut Ergin, "Yaşanılan afet olayları iklim değişikleri nedeniyle ortaya çıkıyor"

İlk açıklamayı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'a geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Sonuç itibariyle yaşanılan olay doğal bir afettir. Özellikle Sarımsaklı bölgesinde hortumun geçtiği bölgede ciddi hasarlar oluşmuş durumda. Daha sonra Çamlık'taki Paşalimanı'nda bulunan Ayvalık Belediyesi'ne ait sosyal tesisimiz ve çevresinde de çok ciddi hasarlar medyana geldi. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Olayın yaşandığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasının olması da herhangi bir can kaybının olmamasında en büyük etkendi. Ama son zamanlarda özellikle Ayvalık'ta yaşanılan bu tür doğal afetlere, dünya genelinde yaşanılan iklim değişiklikleri nedeniyle oluyor. Allah beterinden korusun" dedi.

Başkan Yılmaz, "Yaraları sarıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı açıklamada, Ayvalık halkına geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yaşanılan doğal bir afetti. Öncelikle hiç kimsenin canına zarar vermemesi tek tesellimiz. Şu anda yaraları sarıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu bölgelerde yaşayan halkımız normal hayatlarına döneceklerdir. İzlenimlerimize göre, Sarımsaklı'da 12-13 binanın çatısı hasar görmüş. Hortum olayının izlerini silebilmek adına işbirliği çok önemli. Bu olayın yaşandığı akşam saatlerinde arkadaşlarımızdan bize haber geldi. Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin zaten işin başındaydı. Sabah tüm hasar tespit edildi. Şu anda da hızlı bir şekilde bu hasarlar onarılıyor. Birçok yer eski haline dönmüş durumda. Meteoroloji verilerine göre; önümüzdeki günlerde kar yağışının bölgemize etkili olacağı bildiriliyor. Biz de kar yağışı başlamadan önce mülk sahipleri, burada yaşayan site yöneticileri ile birlikte elbirliğiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Cana bir şey olmadıktan sonra her türlü maddi hasar giderilir"

Ayvalık'taki incelemeleri öncesinde karşılaştığı manzaranın kendisine anlatılanlar kadar olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Bu konuda zaten Belediye Başkanımız Mesut Ergin ile konuştuk. Sorunlar tespit edildi. Cana bir şey olmadıktan sonra her türlü maddi hasar giderilir. Mesut Başkan'ımızın da söylediği gibi iklim değişiklikleri artık bu tür doğal afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğinin sinyalini veriyor" diye konuştu.

Son dakika haber... Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu

Yücel Yılmaz, Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Başkan Yılmaz hortumdan etkilenen Ayvalık'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika


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