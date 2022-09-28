Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği

28.09.2022 15:38
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, üniversite öğrencilerinin konforlu ve uygun fiyat ile seyahat edebilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu-Çağış Kampüsü Hattı'ndaki esnafla anlaşıp, otobüslerin Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçmesini sağladığı bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, üniversite öğrencilerinin konforlu ve uygun fiyat ile seyahat edebilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu-Çağış Kampüsü Hattı'ndaki esnafla anlaşıp, otobüslerin Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçmesini sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezi ile 28 kilometre uzaklıkta bulunan Balıkesir Üniversitesi arasında mesafenin uzun olması nedeniyle fiyatı, şehir içindeki diğer hatlardan her zaman daha fazla olan KYK-Kampüs Hattı, Yılmaz'ın devreye girmesiyle şoför esnafı da memnun edilerek diğerleriyle eşitlendi.

Öğrencilerin daha konforlu, rahat ve uygun fiyatlı yolculuk yapabilmeleri amacıyla, KYK-Kampüs Hattı'nı çalıştıran 61 şoför esnafıyla anlaşmaya varılarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet tek elden verilmeye başlandı.

Şoför esnafının da destekleriyle sistem artık Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilecek. Araçların fiziki modernizasyonunu yapan Büyükşehir Belediyesi; mor olan otobüsleri diğer belediye otobüsleri gibi kırmızıya çevirecek. Şoförler ise tek tip kıyafete giyerek ulaşıma bir standart getirilecek.

Ayrıca, Yılmaz'ın talimatıyla geçen yıl 4,5 lira olan KYK-Kampüs Hattı sefer ücreti, öğrencilere özel hazırlanan abonman tarifeleriyle 2,80 liraya düşürüldü.

Öte yandan, akıllı belediyecilik hizmetlerini de sisteme entegre eden Büyükşehir Belediyesi, saha denetim kontrolleri ve yoğun duraklara kurulan veri izleme istasyonları sayesinde araçların duraklarda bekleme aralıklarını minimuma indiriyor.

Yoğun saatlerdeki seferlere 18'er metrelik körüklü 3 araç dahil edilip, üniversiteye erişim süresi minimum düzeye çekilerek bekleme aralıkları en yoğun saatlerde maksimum 2 dakika oldu. Ayrıca okulun ilk haftası Kampüs Hattı'nın sabahki ilk seferinde öğrencilere canlı müzik ziyafeti de verildi.

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Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika
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