Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 13. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi hükümleri gereğince; Haziran Ayı Olağan 1. Meclis toplantısı 10. 06. 2021 Perşembe günü saat 15: 00'te Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat: 7'de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda toplanarak, gündemindeki konuları görüşecektir.
Kamuoyuna duyurulur. 01. 06. 2021
Yasin SAĞAY
Belediye Başkan V. Duyuru
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Haziran'da Toplanıyor - Son Dakika