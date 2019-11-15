Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında belediyeye ait bazı parsellerin vergi borcu karşılığı Hazineye devrinin görüşülmesi sırasında partililer arasında gerginlik yaşandı.

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığındaki kasım ayı toplantısında, 6183 sayılı yasa hükümleri gereği, belediyeye ait Zağnos Paşa Camisi avlusunun bulunduğu bölgedeki bazı parsellerin, borç karşılığı Hazineye devri işlemleri için oylama yapıldı.

AK Parti Meclis Üyesi Birol Şahin, satış ile ilgili kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını, caminin Zağnos Mehmet Paşa Vakfına ait olduğunu, satışının söz konusu olmadığını vurgulayarak satışı planlanan muhtelif parselleri slayt eşliğinde gösterdi.

Daha sonra CHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri, kamuoyunda çok konuşulan bu maddenin çıkararak kalanların komisyona havalesini talep etti.

Oylamanın ardından CHP ve İYİ Parti ile AK Parti'li üyeler arasında gerilim yaşanması üzerine Yılmaz, meclise 5 dakika ara verdi.

Ara sonrası CHP grubu adına söz alan Kemal Deveciler, ara öncesi yapılan oylamada "ret"çıktığını savunarak, kamera kayıtlarına bakılmasını istedi. Bunun üzerine bazı AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında yeniden gerginlik çıktı.

Sözlü tartışmaların da yaşanması üzerine CHP ve İYİ Parti grubu meclisi terk etti.

Konuşma yapan Yılmaz, ödemeleri gereken vergi miktarı kadar devrin sağlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu rayiç bedel orada malın değeri kadar yansıtılıyor. Yani böyle bir satış yok. Satış başka bir şeydir, devir başka bir şey. Onun gelir kaydetmesi bizim de vergiden düşürebilmemiz için şehirdeki bütün parseller çıkarılıyor. Kağıt üzerinde yapılan bu işlemin, sanki şahıslara satılıyormuş veya farklı bir şey yapılıyormuş gibi gösterilmesi sonucu, Türkiye genelindeki tüm belediyelere tanınan bu ayrıcalığı, aslında malın ilgili hususlara devredilmesini, kamuoyu farklı noktalara çektiği zaman her bir siyasi bunu anlatmakta zorluk çekiyor. Burada devletin malını satıyormuş gibi algı yaratanlar, olayın 'ucuz siyaset, belediyeye saldır kamuoyuna gel, kendini önemli hissettir' tarafındalar."

Yılmaz, konuşmasının ardından kalan üyelerle oylama işlemini gerçekleştirdi ve söz konusu madde kabul edildi.