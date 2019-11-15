Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki partililer arasında gerginlik

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında belediyeye ait bazı parsellerin vergi borcu karşılığı Hazineye devrinin görüşülmesi sırasında partililer arasında yaşanan gerginlikle ilgili basın açıklaması yaptı.

Sarı, parti binasında yaptığı konuşmada, toplumun Zağnos Paşa Camisi avlusunun bulunduğu bölgedeki bazı parsellerin borç karşılığında devredilecek olmasına karşı olduğunu iddia etti.

Yöneticilerin yönetim tarzlarını gözden geçirmeleri gerektiğini tavsiye eden Sarı, "Bugün kentimizi yönetirken halkımızın istekleri, taleplerini dikkate alarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu talepler dikkate alınmadığı gibi meclisimize ve Balıkesirimize yakışmayacak bir üslupla devam ediliyor." diye konuştu.

Sarı, devirle satışın farklı şeyler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Böylesine önemli bir yerin bahçesini, içini, neresi olursa olsun dini bir ibadethane olan ve toplum için hassasiyet noktası yaratmış olan bir merkezin Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yönetilememiş olan borçlarının ve birikmiş olan borçlarının kapatılmasını halkımız istemiyor, açık ve net. Bunun daha tartışılacak bir yeri yok. Bu noktanın bir bedel karşılığı olarak kullanılmasını halkımız istemiyor. Bunu görmemezlikten gelmenin hiçbir anlamı yok. Bu konuda alınan kararlardan derhal vazgeçilerek halkımızın istekleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyorum."