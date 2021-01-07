Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK

07.01.2021 11:06
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. haftaya girilirken Balıkesir Büyükşehir Belediye, rakibi Manisa BBSK ile Kurtdereli Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. haftaya girilirken Balıkesir Büyükşehir Belediye, rakibi Manisa BBSK ile Kurtdereli Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor geçen hafta deplasmanda aldığı kritik Konyaspor galibiyeti ile ligde 4. sırada yer alırken lider ile arasında 2 galibiyet fark bulunuyor. Bu hafta kendi evinde Manisa BBSK ile mücadele edecek Büyükşehir'de tek hedef galibiyet. Yeşil-mavililerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Konyaspor maçında sergilediği mücadele ile göz dolduran ve maçın en değerli oyuncusu seçilen Myles Mack Manisa maçı hakkında, "Artık birbirimize olan uyum sürecimiz olumlu yönde oturmaya başladı. Baktığınız zaman kadromuzda çok değerli isimler, Süper Lig oyuncuları var. Hala kendimizi geliştirmeye, olumlu yönde değiştirmeye tüm dikkatimizi vermiş durumdayız. Geçtiğimiz haftaki maçta bu kadronun ne kadar tehlikeli bir kombinasyon olduğunu tüm taraftarlarımız gözlemlemiştir. Bundan sonra hedefimize odaklanıp takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hatalarımızı minimumda tutarak hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye - Manisa BBSK mücadelesi cumartesi günü saat 18.00'de Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK

Türkiye Basketbol Ligi, Kurtdereli Spor Salonu, Balıkesir, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD karıştı dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD'deki darbe girişimiyle ilgili Bush'tan dikkat çeken sözler: Böyle şeyler muz cumhuriyetinde olur Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı Galatasaray'ın İrfan Can rüyası! Yapılan teklifler ortaya çıktı Önce apar topar evlerinden oldular, ardından eşyaları çalındı! Boş binalardaki hırsızlar mahalleliyi canından bezdirdi Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır         
10:43
Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı         
10:34
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu başladı         
09:55
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 11:15:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Manisa BBSK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei