Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 214 araçla karla mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 214 araçla karla mücadele ediyor

11.03.2022 17:02
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 214 araçla karla mücadele ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kar yağışının görüldüğü 16 ilçede 555 personel ve 214 araçla karla mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kar yağışının görüldüğü 16 ilçede 555 personel ve 214 araçla karla mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) Balıkesir Valiliği, karayolları ve ilçe belediyeleri birlikte koordineli olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından besleme noktalarıyla yerleşim alanlarının dışında kalan bölgelere sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Şehir içinde ana arterlerde kar yağışı dolayısı ile herhangi bir sorun yaşanmazken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz yaptığı açıklamada, valilik ve belediye olarak yolların daima açık kalması konusunda teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Yirmi ilçenin altısı hariç hepsinde kar olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Dün gece bir Sındırgı'daydık. Sındırgı ilçemizde hiç kar yokken Bigadiç'e geldiğimizde mahsur kaldık biz de bir tır kaymasından dolayı. Eve oldukça geç ulaşabildik. Ama ekiplerimiz, jandarma emniyet güçlerimiz, karayollarımız valiliğimiz, BAKOM dediğimiz Balıkesir acil afet koordinasyon merkezindeki tüm arkadaşlarımız yolda kalanlara yiyecek dağıtmadan araçları çekmesine veya misafir etmeye kadar tüm hazırlıklarımızı yaptık."

Kırsal mahallelerdeki yolları hemen açtıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bundan önceki yaza çok endişeli girmiştik barajlarımız yüzde 50-60 civarında doluluğu vardı. Yazın da buna uygun tedbirler alıp kimse susuz kalmaması, herhangi bir kuraklık yaşanmaması için bayağı tedbir almıştık. Bu mart ayının 10'unda yağan kar bizi oldukça mutlu etti. Cemre düştükten sonra karın yağması ayrı bir inşallah barajlarımız, topraklarımız suyla buluştu. Alarmların renkleri değişebilir. Biz zaten şehrimiz için hep alarmdayız. Yani vali beyle, emniyet güçlerimizle, karayollarımızla hep iletişim halindeyiz. Şu anda ne problem çıkarsa müdahale edilecek."

İstanbul gibi nüfusu çok yoğun olmayan ama İstanbul'un üç katı büyüklükte bir şehir olduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yani orada belki bir olumsuzluktan binlerce, yüz binlerce etkileniyor. Ama biz aynı çabayı on beş kişi için, yolda kalan üç kamyon üç araç için sarf etmeye hazır bir şekilde bekliyoruz. O nedenden dolayı şartlarımız biraz farklı. Yüzde 48'i orman olan bir şehirden bahsediyoruz. Dağ yolları 5 bin kilometre kırsal mahallesi ve üç ana büyük şehrin ana arterinden bahsediyoruz. Şu anda başımıza gelmiş hiçbir kaza yok. Allah'ın izniyle bu zorlu süreci vatandaşımızın bilinçli davranışlarıyla kolay atlatacağız."

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir'den yolda bekleyen sürücülere kumanya Konya Büyükşehir'den yolda bekleyen sürücülere kumanya BURSA'DA KAR YAĞIŞI BURSA'DA KAR YAĞIŞI

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 214 araçla karla mücadele ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:39:05. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 214 araçla karla mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement