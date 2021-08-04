Üye Girişi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı

04.08.2021 14:58
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dahil ederek gücüne güç kattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dahil ederek gücüne güç kattı. Başkan Yılmaz, "Hizmete aldığımız otobüslerimize 'Yakışıklı' adını verdik, bugün de kamyonlarımıza 'Pehlivan' adını veriyoruz. Şimdi daha yeni ve daha güçlüyüz. 20 ilçemizde etkin ve hızlı hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre dört koldan hizmet vermeye devam ediyor. Sağlıktan çevreye, ulaşımdan altyapıya birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da güçlendirdi. 30 milyon 250 bin Türk Lirasına alınan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 20 ilçede 5 bin 100 kilometre yolda bakım ve onarım çalışmalarına katılacaklar. Gar bölgesinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı kamyon hizmete alım törenine; Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, FORD Erdeğer Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yılmaz, "Pehlivanlar yola çıktı"

Ulaşımda konforu artıracak çevre dostu 65 otobüsün Pazartesi günü hizmete alındığı hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün de 35 adet yeni aracımızı hizmete alıyoruz. Otobüslerimize 'Yakışıklı' adını verdik, bugün de kamyonlarımıza 'Pehlivan' adını veriyoruz. Gücümüze güç katacak bu araçlar şehrin 20 ilçesinde hizmet verecek. Gerekirse komşu illerimize dahi gidebilecek güçte ve kabiliyette. İş gücümüzü hafifletecek ne kadar çok teknolojik araç gereç, malzeme varsa belediyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Samimi bir şekilde belediyemizi en güzel hizmeti verecek hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

İş makinelerimiz afete hazır

Her zaman katılımcı belediyecilikten bahsettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ile biz bu işi daha ekonomik daha hızlı daha kaliteli ve insan odaklı nasıl yaparızı sürekli konuşuyoruz. Uzmanlarımız, profesörlerimiz ile birlikte Çanakkale'den İzmir'e, İzmir'den Bursa'ya afet ile ilgili tüm konuları geçtiğimiz gün yaptığımız çalıştayda değerlendirdik. Allah korusun her hangi bir afet durumunda Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi, şehirde bulunan tüm iş makinelerini, insan kaynaklarını, araç gereçleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettirebilir. Bu sayede krizleri erken çözebiliyoruz" dedi.

İki yeni engelli aracı hizmete alındı

Kimseyi geride bırakmadan şehre hizmet ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sosyal belediyeciliğimizi de ön plana çıkarıyoruz. Bugün yine sosyal belediyeciliğimizin bir göstergesi olarak 2 yeni engelli aracımızı hizmete aldık. Nerede bir eksiklimiz varsa, engellimiz, özel vatandaşımız, yaşlımız varsa Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız her zaman onların hizmetinde. Biz kapıların dış numaralarıyla değil kapıların içindeki vatandaşlarla da ilgileniyoruz. 2019'dan buyana peyderpey birçok aracımızı da hizmete aldık" dedi.

Tır'lar kültür elçisi olacak

Kültürel belediyeciliği de en güzel bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, hizmete alınan TIR'lardan ikisinin Türkiye'nin her yerinde Balıkesir'in kültür elçiliğini yapacağını söyledi. Ticaret Odası ile beraber daha önceden de yapılan Balıkesir tanıtım TIR'ı yeni alınan TIR ile her yere taşınacak. İhtiyaç duyulduğunda konserler verecek, çocuklara kütüphane olacak.

Çevreyi koruyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tam bir çevreci belediye olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Balıkesir'de kişi başına düşen yeşil alanların sayısını artıyor, denizlerin temiz tutulması, hava kirliliğinin engellenmesi ve gürültü oranının azaltılması için çaba sarf ediyoruz. Hizmete aldığımız 65 otobüsümüz doğaya daha az azot ve daha az karbon monoksit salıyor. Kamyonlarımız da son teknoloji ve çevreye en az zarar veren araçlar" dedi.

20 ilçede eşit hizmet

Sosyal belediyecilik, katılımcı belediyecilik, kültürel belediyecilik ve çevreci belediyeciliği en güzel örneklerini bir arada vatandaşlara sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, köprüsüyle yoluyla alt yapısıyla hizmet belediyeciliğini ortaya koyuyor. Yılmaz, 20 ilçede, belediye başkanları, kaymakamlar ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehre hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Milletvekili Subaşı, "Hizmetlerin alasını yapıyoruz"

Belediyeciliğin en güzel hizmetlerini sergilediğini söyleyerek Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Yücel Başkanımızın liderliğinde ve vizyoner projeleriyle güzel sonuçlar alıyoruz. Bizim farkımız yaptığımız hizmetlerde. Balıkesir ölçeğinde Yücel başkanımız liderliğinde hizmetlerin alasını yapıyoruz. Bandırma'yı, Erdek'i, Bigadiç'i, Sındırgı'yı, Havran'ı sahil kesimini kısacası tüm Balıkesir'i ve yapılan işleri görmenizi tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı

Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Balıkesir, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı - Son Dakika


Son Dakika

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı 14:46 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 14:28 Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti 13:49 Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı 13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler 13:35 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı 13:33 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti         
14:48
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz         
14:38
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı         
14:11
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu         
13:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz         
13:44
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
"Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan         
13:33
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum Azra'nın annesinden yürek yakan sözler: Kızımın ölüm haberini Hakan Ural'dan duydum         
11:37
Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor         
11:08
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi         
10:53
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 15:20:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement