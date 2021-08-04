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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı

04.08.2021 15:30
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dahil ederek araç filosunu güçlendirdi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dahil ederek araç filosunu güçlendirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Hizmete aldığımız otobüslerimize 'Yakışıklı' adını verdik, bugün de kamyonlarımıza 'Pehlivan' adını veriyoruz. Şimdi daha yeni ve daha güçlüyüz. 20 ilçemizde etkin ve hızlı hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

30 milyon 250 bin liraya alınan 35 kamyon, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 20 ilçede 5 bin 100 kilometre yolda bakım ve onarım çalışmalarına katılacak. Balıkesir gar bölgesinde düzenlenen araç tanıtım törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, FORD Erdeğer Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

"PEHLİVANLAR YOLA ÇIKTI"

Ulaşımda konforu artırması amacıyla çevre dostu 65 otobüsün pazartesi günü hizmete alındığını hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün de 35 adet yeni aracımızı hizmete alıyoruz. Otobüslerimize 'Yakışıklı' adını verdik, bugün de kamyonlarımıza 'Pehlivan' adını veriyoruz. Gücümüze güç katacak bu araçlar şehrin 20 ilçesinde hizmet verecek. Gerekirse komşu illerimize dahi gidebilecek güçte ve kabiliyette. İş gücümüzü hafifletecek ne kadar çok teknolojik araç gereç, malzeme varsa belediyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Samimi bir şekilde belediyemizi en güzel hizmeti verecek hale getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"İŞ MAKİNELERİMİZ AFETE HAZIR"

Katılımcı belediyeciliğin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ile biz bu işi daha ekonomik daha hızlı daha kaliteli ve insan odaklı 'Nasıl yaparızı' sürekli konuşuyoruz. Uzmanlarımız, profesörlerimiz ile Çanakkale'den İzmir'e, İzmir'den Bursa'ya afet ile ilgili tüm konuları geçtiğimiz gün yaptığımız çalıştayda değerlendirdik. Allah korusun herhangi bir afet durumunda Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi, şehirde bulunan tüm iş makinelerini, insan kaynaklarını, araç gereçleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettirebilir. Bu sayede krizleri erken çözebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

2 YENİ ENGELLİ ARACI HİZMETE ALINDI

Kimseyi geride bırakmadan şehre hizmet ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Sosyal belediyeciliğimizi de ön plana çıkarıyoruz. Bugün yine sosyal belediyeciliğimizin bir göstergesi olarak 2 yeni engelli aracımızı hizmete aldık. Nerede bir eksiklimiz varsa, engellimiz, özel vatandaşımız, yaşlımız varsa Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız her zaman onların hizmetinde. Biz kapıların dış numaralarıyla değil kapıların içindeki vatandaşlarla da ilgileniyoruz. 2019'dan buyana peyderpey birçok aracımızı da hizmete aldık" dedi.

TIRLAR KÜLTÜR ELÇİSİ OLACAK

Kültürel belediyeciliği de en güzel bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, hizmete alınan TIR'lardan ikisinin Türkiye'nin her yerinde Balıkesir'in kültür elçiliğini yapacağını söyledi. Başkan Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ticaret Odası ile daha önceden de yapılan Balıkesir tanıtım TIR'ı yeni alınan TIR ile her yere taşınacak. İhtiyaç duyulduğunda konserler verecek, çocuklara kütüphane olacak. Balıkesir'de kişi başına düşen yeşil alanların sayısını artıyor, denizlerin temiz tutulması, hava kirliliğinin engellenmesi ve gürültü oranının azaltılması için çaba sarf ediyoruz. Hizmete aldığımız 65 otobüsümüz doğaya daha az azot ve daha az karbon monoksit salıyor. Kamyonlarımız da son teknoloji ve çevreye en az zarar veren araçlar. 20 ilçede, belediye başkanları, kaymakamlar ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehre hizmet etmeye devam edeceğiz."

HİZMETLERİN ALASINI YAPIYORUZ

Belediyeciliğin en güzel hizmetlerini sergilediğini söyleyerek Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Yücel Başkanımızın liderliğinde ve vizyoner projeleriyle güzel sonuçlar alıyoruz.  Bizim farkımız yaptığımız hizmetlerde. Balıkesir ölçeğinde Yücel başkanımız liderliğinde hizmetlerin alasını yapıyoruz. Bandırma'yı, Erdek'i, Bigadiç'i, Sındırgı'yı, Havran'ı sahil kesimini kısacası tüm Balıkesir'i ve yapılan işleri görmenizi tavsiye ediyorum" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı

Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı - Son Dakika


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