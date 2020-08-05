Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliği ile mücadele ediyor - Son Dakika

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliği önleme çalışmalarına devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Körfez'de denizin kirlenmesine neden olan kaçak deşarjların önüne geçecek adımları atan Büyükşehir Belediyesi, Edremit Çayı'nda bugüne kadar olan en kapsamlı temizlik çalışmasını başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nce (BASKİ) Edremit Çayı, Havran Çayı ve Gömeç Çayı'nda ıslah ve temizlik çalışması başlatıldı.

Üç etap halinde gerçekleştirilecek çalışmaların ilk etabı geçen gün Edremit Çayı'ndaki Hamdi Türe Köprüsü'nden itibaren deniz seviyesine kadar olan 355 metrelik kısımda başladı. 20 metre uzunluğunda, 30 ile 14 tonluk paletli ekskavatör ve taş döşeme çalışmalarında kullanılan 50 tonluk ekskavatörle bölgede bugüne kadarki en kapsamlı temizlik çalışması yapılıyor.KÖTÜ KOKU SON BULACAKEdremit Çayı'nda sazlıkların ve otların ortadan kaldırılmasıyla başlanan çalışmaların devamında dip temizliği yapılarak balçık tabaka temizlenecek. Çayda uzun süreden beri var olan balçık tabakası sıyrılıp sağlam zemin bulunduktan sonra oksijenlendirme daha rahat yapılacak. Derinleştirme çalışmasıyla suyun giriş çıkışları sağlanarak yaz döneminde akmayan derelere sirkülasyon temin edilip, akar hale gelecek. Çalışmalarla deredeki kötü kokunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.Edremit Çayı'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından 2'nci etap olarak Havran Çayı'nda çalışmalar başlayacak. Son olarak da Gömeç Çayı'nda temizlik ve ıslah çalışmalarının yapılmasıyla bölge tamamen temizlenecek, yamaçlar taş dolguyla doldurulacak.KAÇAK DEŞARJ YAPAN İŞLETMELER ANINDA TESPİT EDİLEBİLECEKBöylelikle alan sazlıklarla kaplıyken tespit edilemeyen ve alıcı ortama kaçak deşarj yapan işletmelerin tespiti de mümkün olacak. Kaçak deşarj yapan işletmeler, noktasal olarak belirlenip, kirliliğin önüne geçilecek ve temizliğin sürekliliği sağlanacak.KİRLİLİK TAŞIYAN DERELER KONTROL ALTINA ALINIYORDevam eden ıslah ve temizlik çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yaklaşık 3 ay sürecek olan ıslah ve temizlik çalışmalarıyla ilgili saha tespitlerimizi yaptık. Deniz kirliliğinin önlenmesi adına Edremit Çayı'nın denizle buluştuğu noktada rehabilitasyon çalışmasını hayata geçirdik. Bunun yanı sıra Havran ve Gömeç Çayı'nda da rehabilitasyon çalışmalarını yaparak Körfez'e kirlilik taşıyan dere ve çayları kontrol altına alacağız" dedi.

Başkan Yılmaz, yapılan kalıcı ıslah çalışmasıyla, deniz kirliliğin önlenmesinin yanı sıra koku sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.