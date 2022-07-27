Balıkesir'de mavi bayraklı plajda çocuklara çevre eğitimi verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, mavi bayraklı Sarımsaklı Plajında çocuklara çevre eğitimi verildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, plajda çocuklara ve ailelerine sıfır atık, geri dönüşümün önemi ve iklim değişikliğine sebep olan etkenler hakkında bilgi verdi.

Halat çekme, bayrak yarışı, hafıza oyunu, bulmaca, boyama gibi oyunların da oynandığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, mavi bayrak kriterleri kapsamında çevre bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

İklim değişikliğine bağlı çevre sorunlarının üstesinden gelebilmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının merkezde yer aldığını belirten Karateke, şunları kaydetti:

"Denizlerde mikro plastiklerin yaşattığı sorunları, orman yangınlarını, ani çıkan fırtınaları önümüzdeki yıllarda herkesin aldığı sorumluluklarla azalmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda mavi bayrak sayımızı daha fazla artırmak için gerekli çalışmaları da hassasiyetle sürdüreceğiz."

Eğitimlerin, ilerleyen günlerde Burhaniye Ören Mahallesi Halk Plajı, Edremit Altınkum Halk Plajı ve Altınoluk Antandros Halk Plajı'nda da gerçekleştirileceği öğrenildi.