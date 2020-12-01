Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, faaliyetini durduran işletmelerden kira almayacak - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, faaliyetini durduran işletmelerden kira almayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetini durduran Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetini durduran Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi. Yücel Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti. Bu süreçte dayanışma içinde olunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Koronovirüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren işletmelerden kapalı oldukları süre için kira almayacağız." ifadelerini kullandı.

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