Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Sürpriz Atama!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının teklifi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreterliğine atanan Mustafa Küçükkapdan; "Bu onurlu vazifede görevlendirilmem vesilesi ile, başta bizleri layık gören ve güvenerek bu günlere getiren çok kıymetli büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Yine her ân yanımda olduklarını hissedeceğim dostlarıma, akrabalarıma, mesai ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 23 yıllık devlet vazifesinde ve çok daha uzun siyasi mücadelemizde; 1994 yılı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İGDAŞ) ile başladığımız ve akabinde de üç dönem boyunca Ümraniye Belediyemizdeki görevlerimizle, halkımıza hizmet etmeye gayret ettik, onur ve şerefle hamdolsun" dedi.

"Artık, omuzlarımızda ödenmesi bize düşen; yüce bir vefa borcu olduğunu bildiğim, ustamın memleketi Balıkesir'e ve güzel hemşehrilerimize en yakışır hizmetleri sunabilme heyecanı ve aşkı ile doluyum. Rumeli bir annenin ve Yörük bir babanın evladı, Karadenizli bir hanımın eşi olarak, Rabbimin armağanı iki evladımızla aile şiarımız odur ki; 'Al bayrağımızın dalgalandığı, vatanımızın her karışı mübarektir bizim için. Rabbim; bizleri halkımıza, bize itimat eden vefakar liderimize mahçup etmesin ve hıfzetsin inşaallah" dedi.