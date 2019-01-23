Son Dakika Haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Sürpriz Atama!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Sürpriz Atama!

55 dakika önce

Ümraniye Belediyesinde görev yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Sürpriz Atama!, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının teklifi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreterliğine atanan Mustafa Küçükkapdan; "Bu onurlu vazifede görevlendirilmem vesilesi ile, başta bizleri layık gören ve güvenerek bu günlere getiren çok kıymetli büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Yine her ân yanımda olduklarını hissedeceğim dostlarıma, akrabalarıma, mesai ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 23 yıllık devlet vazifesinde ve çok daha uzun siyasi mücadelemizde; 1994 yılı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İGDAŞ) ile başladığımız ve akabinde de üç dönem boyunca Ümraniye Belediyemizdeki görevlerimizle, halkımıza hizmet etmeye gayret ettik, onur ve şerefle hamdolsun" dedi.

"Artık, omuzlarımızda ödenmesi bize düşen; yüce bir vefa borcu olduğunu bildiğim, ustamın memleketi Balıkesir'e ve güzel hemşehrilerimize en yakışır hizmetleri sunabilme heyecanı ve aşkı ile doluyum. Rumeli bir annenin ve Yörük bir babanın evladı, Karadenizli bir hanımın eşi olarak, Rabbimin armağanı iki evladımızla aile şiarımız odur ki; 'Al bayrağımızın dalgalandığı, vatanımızın her karışı mübarektir bizim için. Rabbim; bizleri halkımıza, bize itimat eden vefakar liderimize mahçup etmesin ve hıfzetsin inşaallah" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:33 Kaynak: Bültenler

Ümraniye, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması

İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi Balıkçıların Yeni Gelir Kapısı Oldu! Manyas Gölü'nden İsrail Sazanı Fışkırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:28:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Sürpriz Atama!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]