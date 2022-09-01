Balıkesir'de can dostlar için 'Pati Kart' uygulaması - Son Dakika
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Balıkesir'de can dostlar için 'Pati Kart' uygulaması

01.09.2022 16:45

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, gönüllü vatandaşlarla koordineli hareket ederek can dostların beslenme, rehabilitasyon ve sahiplendirme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 'Mutlu Patiler Projesi' kapsamında 'Pati Kart'larını uygulamaya aldı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, gönüllü vatandaşlarla koordineli hareket ederek can dostların beslenme, rehabilitasyon ve sahiplendirme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 'Mutlu Patiler Projesi' kapsamında 'Pati Kart'larını uygulamaya aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki can dostların; beslenme, bakım ve tedaviye ulaşma imkanını her geçen gün artırıyor. Büyükşehir Belediyesi; mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS, şehrin dört bir yanına yerleştirilen mama odak noktaları patiler ve otobüs duraklarına yerleştirilen mama ünitelerinin ardından 'Pati Kartı' uygulamaya aldı.

İHTİYAÇLARI DAHA KOLAY GİDERİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 'Mutlu Patiler' projesi kapsamında gönüllü olan vatandaşlara 'Pati Kart'lar dağıtıldı. Pati Kart sahibi vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları mamaları, sokak hayvanlarıyla buluşturacak ve bu anların görsellerini birbirleriyle paylaşacak. Böylece sokaklarda yaşayan can dostların beslenme ihtiyaçları da kolay bir şekilde giderilecek. Pati Kart sahipleri sokakta yaşayan can dostların rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi gibi çalışmalarda da aktif rol alabilecek.

'VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Tüm canlılara koşulsuz sevgi vizyonuyla çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, "Pati Kart'a sahip olan vatandaşlarımızdan sahadaki çalışmalar hakkında geri dönüş alacağız. Onların sahada göstermiş olduğu reaksiyon bizim için çok önemli. Sokaklardaki besleme, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarında bize destek verecekler. Biz de onlara periyodik olarak beslemeyle ilgili desteğimizi sürdüreceğiz. Bu yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın bize sahada yapmış olduğu geri dönüşler ve destekleri de bizim çok önemli. Çalışmaları daha fazla birbirine entegre edip, daha olumlu sonuçlara varmasını sağlıyoruz. 200'ün üzerinde vatandaşımız projemize katılarak fikir ve görüşlerini belirtip, Pati Kart üyeliklerini gerçekleştirdiler. Olumlu görüşlerini duyduğumuzda biz de çok mutlu olduk" dedi.


- Balıkesir
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de can dostlar için 'Pati Kart' uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de can dostlar için 'Pati Kart' uygulaması - Son Dakika
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