Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor

29.03.2021 18:50
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan yatırımlar devam ediyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan yatırımlar devam ediyor. Burhaniye ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, ilçenin ana arterlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de asfalt çalışmaları sürüyor.

Burhaniye'de geçen yıl içerisinde kırsal Kızıklı yolu, Ören Ayaklı yolu başta olmak üzere bazı ana arterlerin çoğunda çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İskele Mahallesi'nde çalışma başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin önemli ulaşım yollarından birisi olan İskele Mahallesi Kabaağaç Caddesi'nde asfalt yapımına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Burhaniye AK Parti ilçe yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, "Bu yol uzun bir süredir ne yazık ki kötü bir durumda idi. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ana arter olan bu yolun yapımına başlaması ile birlikte vatandaşlarımız biraz rahat nefes aldı. Büyükşehir Belediyesi 1,3 kilometrelik sıcak asfalt dökme işi başlattı. Burhaniye'mize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika


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