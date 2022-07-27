Balıkesir'de "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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Balıkesir'de "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek

27.07.2022 18:41
Balıkesir'de "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından vatandaşların depremlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından vatandaşların depremlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik öncesi Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl temsilcisi Aysun Aykan, Balıkesir'in ilçelerindeki sismik tehlike kaynaklarından ve depremler başta olmak üzere doğa kaynaklı afetlere karşı alınması gerekli önlemler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki 24 ilin doğrudan diri fay hatları üzerinde olduğunu, Balıkesir'in de bu 24 kentten biri olduğunu anlatan Aykan, şunları kaydetti:

"Jeoloji Mühendisleri Odası olarak başta deprem olmak üzere, heyelan, çığ, sel gibi bugün toplumumuzu derinden etkileyen ve gündeminde olan, doğa kaynaklı afetlere karşı güvenli ve yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Mesleğimizin doğru uygulanmasını sağlamak istiyoruz. Bu yönde yanlış uygulamalar konusunda görüşler, raporlar hazırlayarak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Jeolojinin bilim ve uygulama alanlarında bilimsel teknik etkinliklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Yılmaz ise yaptığı konuşmada, alınması gerekli önlemler ile ilgili odanın görüşlerine ve projelerine destek olacaklarını ifade etti.

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JeoFest Balıkesir-22'nin hazırlıkları başladı JeoFest Balıkesir-22'nin hazırlıkları başladı Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı Başkan Yılmaz'dan üniversiteli gençlere 'Balıkesir'i tercih edin' çağrısı
Kaynak: AA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'JeoFest Balıkesir-22' etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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