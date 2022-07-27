Balıkesir'de "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından vatandaşların depremlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla "JeoFest Balıkesir-22" etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik öncesi Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl temsilcisi Aysun Aykan, Balıkesir'in ilçelerindeki sismik tehlike kaynaklarından ve depremler başta olmak üzere doğa kaynaklı afetlere karşı alınması gerekli önlemler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'deki 24 ilin doğrudan diri fay hatları üzerinde olduğunu, Balıkesir'in de bu 24 kentten biri olduğunu anlatan Aykan, şunları kaydetti:

"Jeoloji Mühendisleri Odası olarak başta deprem olmak üzere, heyelan, çığ, sel gibi bugün toplumumuzu derinden etkileyen ve gündeminde olan, doğa kaynaklı afetlere karşı güvenli ve yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Mesleğimizin doğru uygulanmasını sağlamak istiyoruz. Bu yönde yanlış uygulamalar konusunda görüşler, raporlar hazırlayarak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Jeolojinin bilim ve uygulama alanlarında bilimsel teknik etkinliklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz."

Yılmaz ise yaptığı konuşmada, alınması gerekli önlemler ile ilgili odanın görüşlerine ve projelerine destek olacaklarını ifade etti.