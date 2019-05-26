Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz Açıklaması

Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanı Halil Yılmaz
, itfaiyecilerin zaman her zaman her türlü olaya karşı hazır olduğunu belirtti. Edremit
İtfaiye Grup Amiri Fatih
Asar'ın ev sahipliğinde İtfaiye Amirlik binasında geleneksel hale getirilen iftar yemeğinin ikincisine, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, Müdahale ve AFKOM Şube Müdürü Hüseyin Kurt
, Havran
itfaiye Amiri Murat Oyar, Burhaniye
İtfaiye Amiri Sami Yörüker, Gömeç
itfaiye Amiri Hikmet Kapçak ve Ayvalık
İtfaiye Amiri Murat Turgut
itfaiyeciler ve aileleri ile birlikte katıldılar. İtfaiyeciler ikinci kez ailece iftar yaparak oruç açmanın mutluluğunu yaşadılar.
İftar yemeğinde uzun yıllar bu mesleğe gönül veren ve emekli olan 3 personelden Ahmet Karakoç, Sadettin Baltacı ve Cemalettin Özcan ile yılın itfaiyecisi seçilen İbrahim Yağlı'ya teşekkür plaketi ve hediyeleri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ve diğer yetkililer tarafından verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, "Tutulan oruçların ve ibadetlerimizin kabul olmasını diliyorum. Çok güçlü bir teşkilatız. Herkes ailesiyle sahur yaparken itfaiye ekipleri olası bir tehlikeye hazır vaziyette sahurlarını iftarlarını istasyonda yapıyor. Bu itfaiyeci kardeşlerimizin hepsi birer kahramandır. Her türlü canlı ve bazen küçük çocuğun bazen bir yaşlının imdadına koşan insanlarız. İtfaiyecilerimizin aileleri de birer gönüllü itfaiyecidir. Sürekli tetikte bekleyen personelimiz büyük özveri strese ve güvene dayalı bir hizmet veriyor. Balıkesir geneli İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyorum."dedi
Edremit İtfaiye Grup Amiri Fatih Asar'da "Bu güzel akşamda bizleri yanlız bırakmayan başkanımıza şube müdürümüze, grup amirlerimize, Edremit personelimize ve ailelerine teşekkür ederim." dedi.
İtfaiyeciler'de bu mübarek ayda çalıştıkları ortamda aileleri ile birlikte olmalarını sağlayan amir ve yetkililere minnettar olduklarını ifade ettiler. - BALIKESİR