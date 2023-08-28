Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamuda tasarruf genelgesini 41 milyon liralik VIP Hediye Seti ihalesiyle deldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1 Haziran'da, "Organizasyon Hizmetleri Alımı" ihalesi düzenledi. Belediye, VIP Hediye Seti'nin bulunduğu ihalede, kamuda tasarruf genelgesine rağmen 41 milyon 800 bin TL'lik harcama yaptı.

KAMUDA TASARRUF GENELGESİ

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, genel ilke olarak kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

41 MİLYON BELEDİYENİN KASASINDAN ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre hediyelik eşyaların da dahil edildiği ihale için belediyenin kasasından 41 milyon 800 bin TL çıktı. Tasarruf genelgesine rağmen Belediye'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1 Haziran'da ihaleye çıkarak 31 Aralık 2023'e kadar yapılacak etkinlikler ile organizasyonlarda kullanılmak üzere ses, ışık, video, led ekran, prodüksiyon, baskı ve jenaratör hizmetleri satın alınacağını duyurdu.

SETİN İÇİNDE YOK YOK

İhale sonucu üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logosu olan 10 bin not defter, bin adet kapaklı ajanda, 10 bin plastik tükenmez kalem, 10 bin metal tükenmez kalem, 5 bin boyama kitabı ve kalem seti, 5 bin kalem kutusu, bin mouse pad, bin kablosuz mouse, bin taşınabilir şarj depolama cihazı, 500 kablolu kulaklık, bin flash bellek, 5 bin metal termos, 5 bin plastik su matarası, 8 bin madalya, 5 bin sabun, 5 bin kolonya, 5 bin hediyelik çikolata, 500 çiçek buketi satın alındı. Özel gün ve etkinliklerde hediye edilecek VIP sette "powerbank, flash disk, termo deri kapaklı ajanda, metal tükenmez kalem" yer alacak.