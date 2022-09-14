Balıkesir Eğitim Mutfağı kuruluyor - Son Dakika
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Balıkesir Eğitim Mutfağı kuruluyor

14.09.2022 11:58
Balıkesir Eğitim Mutfağı kuruluyor

???????Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent mutfağının zenginliklerini tanıtmak ve tüm dünyanın beğenisine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

??????? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent mutfağının zenginliklerini tanıtmak ve tüm dünyanın beğenisine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında yapılan çalışmaların akademik zemine yayılarak daha profesyonel yürütülmesi için Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Şehrin lezzet değerlerinin geliştirilerek korunmasını, bölgenin tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve pazarlanmasını hedefleyen protokol kapsamında "Balıkesir Eğitim Mutfağı" kurulacak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanında Yaygın Eğitim Faaliyeti Ortak Hizmet İşbirliği Protokolü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan İlban tarafından imza altına alındı.

Protokol kapsamında kurulacak Balıkesir Eğitim Mutfağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin gastronomi ve mutfak sanatları konusunda gerçekleştireceği eğitim faaliyetlerine akademik destek sağlanacak.

Tarımsal ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına da katkı sunması beklenen protokolle ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Küçükkaptan, "Balıkesir mutfağının korunması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz öncülüğünde belediye olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu iş birliği protokolü de bunlardan biri. Şehrimizin ürünlerini markalaştırarak tanıtalım istiyoruz. Emekleri ve destekleri için Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve üniversitemize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Eğitim Mutfağı kuruluyor - Son Dakika

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