Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya önem veriyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınma ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yücel Yılmaz'ın büyük önem verdiği kırsal kalkınma konusunda tarım ve hayvancılığın her alanında üreticilere destekler sağlanarak alternatif ürünlerle ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilin verimli toprakları, bitki çeşitliliğinin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğundan ötürü kırsalda kalkınmayı sağlamak ve şehir ekonomisini canlandırmak üzere her türlü tarımsal üretim ile hayvancılığı destekleme hedefiyle tarımsal faaliyetlere büyük önem veriliyor. Bu kapsamda ekim, dikim ve hasat dönemi öncesinde; Dursunbey, İvrindi, Savaştepe, Havran, Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde, çiftçilerin tarla ve zeytinliklerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmelerinin sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yollar açılarak temizlendi. Yine tarım arazilerinin ulaşım yollarında gerekli bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

ÜRETİCİLERE FİDE VE TOHUM DESTEĞİNDE BULUNULUYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; çiftçilere destek olmak ve üretimin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla ilçe belediyeleriyle iş birliği içerisinde tohum ve sebze fidesi dağıtımları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda; Dursunbey'de çiftçilikle uğraşan 5 kırsal mahallede 105 çiftçiye 2 bin 800 kilogram Badalan Fasulye tohumu, Edremit'in kırsal Bostancı Mahallesi'nde 7 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu ile 44 paket silajlık mısır ve yine Edremit'in kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde 401 bin 800 adet sebze fidesi dağıtıldı.

YÜZDE 75 HİBELİ YEM BİTKİSİ TOHUMU DAĞITILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çiftçilerin kaba yem maliyetlerinin düşürülmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hibesi olarak yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi. Yılmaz, "İl genelinde Tarım Müdürlükleri tarafından yonca ve silajlık mısır tohum talepleri toplanarak 19 ilçede bin 500 çiftçiye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık mısır tohumu ulaştırılıyor. Böylelikle, 3 bin dekar alana yonca, 12 bin dekar alana ise silajlık mısır ekimi yapılması sağlanacak. Ayrıca gül yağına benzer özellikleriyle gıda, ilaç, parfümeri ve kozmetik sanayisinde geniş kullanım potansiyeline sahip ıtır bitkisinin tarımının yaygınlaştırılması amacıyla Burhaniye'de 8 kadın üreticiye 11 bin fide desteğinde bulunuldu" dedi.

HAYVANCILIĞIN GELİŞİMİ İÇİN PROJELER SÜRÜYOR

Belediye tarafından 40 ayrı noktada mera alanlarında ıslah çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen Başkan Yılmaz, "Mera alanlarına önem veriyoruz. Temizlik çalışmalarımızın yanı sıra, topraktaki organik madde miktarını artıracak çalışmalar da sürüyor. Yine yerli boz ırk sığırlarla; genetik, morfolojik ve şekil olarak oldukça benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğa sperması kullanılarak Sındırgı'nın; kırsal Eğridere Mahallesi'nde 2, kırsal Sinandede Mahallesi'nde 3 olmak üzere toplamda 5 suni tohumlama çalışması yapıldı. Bu ırkın tohumlamasından doğan buzağılar, yerli ırk boğalardan doğan buzağılara göre yaklaşık iki katı canlı ağırlığa ulaşıyor. Bu uygulamalarımız da devam ediyor" dedi.

ARICILIĞA 1 MİLYON 125 BİN TL DESTEK

Son olarak Balıkesir il genelinde arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların arıcılık konusunda teşvik edildiğini bildirdi. Vatandaşların ek gelir sağlamalarını amaçladıklarını da belirten Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve arıcılığın bilimsel bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla Uygulamalı Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği Kursları düzenliyoruz. Balıkesir Balını dünya çapında marka haline getirebilmek amacıyla, arı üreticilerine büyük destekler sağlandı. Belediyemiz bu kapsamda 2021 yılı içerisinde; 210 üreticiye 2 bin 100 adet ahşap kovan, bin 215 arıcıya 6 bin 45 teneke arı yemi ve 5 bin ana arı dağıtarak 1 milyon 125 bin liralık destek sağladı. Türkiye'deki en büyük bal ormanının hazırlanması içinde çalışmalarımız Edremit'in arıcılık konusunda eski bir geleneğe sahip olan kırsal Dereli Mahallesi'nde sürüyor."