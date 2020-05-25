Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına bayram hediyesi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına bayram hediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastalarını Burhaniye'de sevindirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastalarını Burhaniye'de sevindirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri dernek başkanı Betül Özdemir Kaya tarafından Burhaniye ve Edremit'teki çölyak hastalarına ulaştırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Betül Özdemir Kaya, "Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi'nin Edremit Körfezi'ndeki çölyaklı çocuklarımız ve yetişkinler için bu zor pandemi sürecinde hazırladığı glutensiz ürünlerden oluşan nazik hediye paketlerinizi çölyaklı kişilere ulaştırdık. Çocuklarımızın mutluluğuna vesile olan Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'a körfez genelindeki çölyaklılar adına teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:17 Kaynak: İHA
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