Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden sahil şeridinde düzenleme - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmak, sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesini sağlamak amacıyla, sahil düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Derkent Sahil yolunda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının hemen ardından, sahil sitesinde peyzaj düzenleme işlemleri başlatıldı.

Gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla Gömeç Derkent Sahili; bisiklet yollarından yürüyüş yollarına, yeşil alanlardan çocuk oyun alanlarına kadar cazibesi yüksek bir hale gelmesi hedefleniyor.

"SAHİL BÖLGESİNDEKİ KALİTE ARTIRILACAK"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tarafından yapılacak çalışmalarla, Derkent Sahil Sitesi'nde toplamda 8 bin 120 metrekarelik alanda, 4 bin metrekare sert zemin, 625 metre bisiklet yolu, 175 metrekare çocuk oyun alanı, 75 metrekare açık spor alanı ve bin 902 metrekare yeşil alan oluşturulacak. Detaylı temizlik ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra aydınlatma, kent mobilyası gibi küçük dokunuşlarla sahil bölgesindeki kalite arttırılacak" dedi.