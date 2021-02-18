Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüslerine HES kodu zorunluğu getirildi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi otobüslerine HES kodu zorunluğu getirildi
18.02.2021 14:59
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslere binişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslere binişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi.
Büyükşehir belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüslere binişlerde HES kodu mecbur hale getirildi.
Vatandaşların 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'larına HES kodlarını tanımlamaları gerektiğinin belirtildiği açıklamada, işlemler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların www.balikesirulasim.com.tr adresinden, 'Kişiselleştirme ve Akıllı Balkart ve Dolum Bayilerinden yapabilecekleri bildirildi.
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