Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin çatılarında GES'ler ile elektrik üretecek - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin çatılarında GES'ler ile elektrik üretecek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Karizma Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuruyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin çatılarında GES'ler ile elektrik üretecek, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Karizma Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuruyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Santrale kurulacak fotovoltaik güneş panelleri sayesinde yılda 700 bin kilovat enerji üretilebilecek. Doğa dostu projelere devam ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı pazar yerlerinin üzerlerine fotovoltaik güneş panelleri yerleştirilmeye başlanıyor. İlk olarak Karizma Kapalı Pazar Yeri'nde başlanan projeyle ayda yaklaşık 2 bin 800 hanenin kullanımına denk elektrik üretimi yapılacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hem sürdürülebilirlik hem çevre hem de ekonomik anlamda kazanç sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, "Geçtiğimiz haftalarda Sındırgı'da temeli atılan Jeotermal Kurutma Tesisi'nin ardından şehrin dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak, doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Belediyemizce 2019 aralık ayında hizmete alınan Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali'nin de 5,6 megavat olan kurulu gücünü, 2 motor takviyesi ile 8,4 megavat kurulu güce ulaştırdık" dedi.2 BİN 800 HANENİN 1 AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİNE DENKHem belediyenin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de ilerleyen dönemde artan üretim ile fazlasını piyasaya satarak belediye bütçesine katkı sağlamayı amaçladıkları projelere devam etiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı pazar yerlerinin çatılarına fotovoltaik güneş panelleri yerleştirerek enerji üreteceğiz. Çalışmalara ilk olarak Karizma Kapalı Pazar Yeri'nden başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'mıza bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki kapalı pazar yerlerinin çatılarını yenilenebilir enerji kaynağı üretmek için kullanacak. Kapalı Karizma Pazar Yeri çatısı üzerine kurulacak olan 450 kilovatlık GES, yaklaşık 3 milyona mal olacak. Bin 650 fotovoltaik panel çalışarak yılda 700 bin kilovat elektrik üretilmesini öngörüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin sadece bu santralden ürettiği enerji, 2 bin 800 hanenin bir aylık tüketimine denk geliyor" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin çatılarında GES'ler ile elektrik üretecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritasını kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritasını kabul etmedi         
23:18
Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu         
22:51
Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti         
21:56
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 23:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin çatılarında GES'ler ile elektrik üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei