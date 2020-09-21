Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin çatılarında GES'ler ile elektrik üretecek - Son Dakika

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Karizma Kapalı Pazar Yeri'nin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuruyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Santrale kurulacak fotovoltaik güneş panelleri sayesinde yılda 700 bin kilovat enerji üretilebilecek. Doğa dostu projelere devam ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı pazar yerlerinin üzerlerine fotovoltaik güneş panelleri yerleştirilmeye başlanıyor. İlk olarak Karizma Kapalı Pazar Yeri'nde başlanan projeyle ayda yaklaşık 2 bin 800 hanenin kullanımına denk elektrik üretimi yapılacak.