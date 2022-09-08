Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı

08.09.2022 19:52
Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte arı üreticiliği yapanlara 3 bin kovan desteği verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte arı üreticiliği yapanlara 3 bin kovan desteği verildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'nde kovan dağıtımı için düzenlenen törende, arıcılara doğru alanların ve doğru girdilerin temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel iklim değişikliğinde insana en gerekli olan şeyin arı olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Üç arımızın ıslahı bitirilmiştir, beş arımızın da ıslah çalışmaları dört yıl önce başlatılmıştır. Ciddi bir ekibimiz var, biz arılarımızın, bulunduğu alanlarda korunup ıslahının yapılması tarafındayız. Yoksa dünyada arı varlığı konusunda ve bal üretiminde ikinci sırada, çam balında birinci sırada olmamıza rağmen Arjantin'den, ABD'den, Almanya'dan arı getirip dağıtılmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Bu nedenle Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalara şapka çıkartıyor, teşekkür ediyoruz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kentteki arıcılara her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

Amaçlarının arıcıların maliyetlerini azaltıp teşvik etmek olduğunu ifade eden Yılmaz, "Balıkesir'de kötü balcı yoktur. Balıkesir, balın en iyisini üretir. Balıkesir'den balı al, sıhhati şifayı bul mantığıyla altyapıyı hep beraber oluşturmamız lazım." diye konuştu.

Yılmaz, arıcılıkla ilgili farklı projelerin ilerleyen süreçte hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Balıkesir'in kent merkezi ve ilçelerinden gelen arıcılara 3 bin kovan dağıtıldı.

Törene, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile arı üreticileri katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de arı üreticilerine 3 bin kovan dağıtıldı - Son Dakika
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