Balıkesir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada temiz enerjiye geçiyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon azaltımı sağlamak amacıyla doğalgazla çalışan 65 otobüsü filosuna kattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

"İklim Değişikliği Eylem Planı" hazırlığı çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdürüldüğü Büyükşehir Belediyesinde, araç filosunu ekonomik ve ekolojik CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) yakıtlı otobüslerle güçlendiriyor.

İI genelinde, toplu taşıma hizmetinde kullanılacak 65 otobüsün alımını gerçekleştiren Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı akaryakıtla çalışan araçların yerine, modern CNG yakıtlı otobüslerle toplu taşımada emisyon salınımını düşürerek çevreye olumsuz etkilerini azaltacak ve enerji verimliliği sağlayacak.

Temiz enerjili otobüslerle, yıllık 2 milyon 660 bin 688 gram daha az karbon monoksit salınımı yapılarak, hava kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.