Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticinin elini güçlendiriyor

Üreticiye son 2 yılda 10 milyon liralık destekte bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticinin elini daha da güçlendirmek için Balya, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde toplam 8 adet süt soğutma ve toplama tankı dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Balya Çakallar ve Gönen Gebeçınar kırsal mahallelerinde süt toplama tankı dağıtım töreni düzenledi. Son 2 yılda üreticilere 10 milyon lira destek sağladıkları bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 550 bin büyükbaş hayvan ile yıllık 2 milyon litreyi aşkın çiğ süt üreterek Türkiye'de 5. sırada olduklarını, 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan ile de Türkiye'nin en lezzetli etini ürettiklerini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bugün düzenlediği törenle; Balya'nın Çakallar, Kocabük Mahallelerine, Gönen Üzümlü, Gebeçınar, Killik Mahallelerine, İvrindi Geçmiş, Ayaklı Mahallelerine ve Karesi Hisaralan Mahallesi'ne ihtiyaç duydukları toplam 8 adet süt soğutma tankı teslim ederek üreticinin elini güçlendirdi.

"Desdekler yaralarımıza merhem oldu"

Balya Çakallar Kırsal Mahalle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Özel, "Dünya genelini ve ülkemizi maddi ve manevi olarak olumsuz etkileyen koronavirüs salgınından tarım sektörü de etkilendi. Hükümetimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin teşvik ve hibe destekleri yaralarımıza merhem oldu. Öncelikle şahsım kooperatif ortaklarım ve süt toplama tanklarını teslim alan kooperatif başkanlarım adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanım Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Üstümüzdeki büyük baskı kalktı"

Tarımsal üretimin ülkede önemli bir noktaya ulaştığına dikkat çeken Gönen Gebeçınar Kırsal Mahalle Muhtarı aynı zamanda Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Harun Uzunoğlu "Üretimi zor, üreticilerin ise darda olduğu bu dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteği çok büyük bir önem arz etmektedir. Daha önce köylerimizde sütlerimiz firmalara ait tanklarda toplanıyordu. Tank meselesi üreticilerin üzerinde bir baskı unsuru haline gelmiştir. Süt üretimi yüksek olan köyler kendi tanklarını almış, bizim köyümüzde süt üretim yatırım maliyetini karşılayamadığımız ve kendi tankımızı alamadığımız için süt işleyen firmaya boyun büker hale gelmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz sayesinde köyümüzün kendi tankı oldu. Vatandaşlarım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dezavantaj avantaja dönüştü"

'Bugün burada çok kıymetli bir iş yapılıyor' diyerek sözlerine başlayan Sınırlı Sorumlu Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, "Süt pazarlamadaki dezavantajlarımızı avantaja çevirme yönünde sütün özelliğini bozmadan sanayiye arz noktasında ulaştıran süt soğutma tanklarının önemi çok büyük. Kooperatiflerimiz kendi imkanlarıyla bu tanklara sahip olamıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bizlere her zaman destek veriyor. Yücel Başkanımıza bizlere böyle destek verdiği için kooperatiflerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Yücel Başkanımıza Allah güç kuvvet versin. Hizmetleriniz daim olsun" dedi.

"Büyükşehirden çiftçiye milyonluk yatırım"

Balıkesir'in tarım ve hayvancılık noktasında ülkenin en önemli illerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Erkan Alkan, "544 bin büyükbaş hayvan sahibiyiz, bunların da 388 bini dişi hayvan. Bu oranda Balıkesir'in süt üretimi üzerine ağırlık kazandığını gösteriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi, bahar döneminde büyük bir bütçe ayırarak çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Sonbahar döneminde de ciddi bir şekilde reygrass tohumu dağıtacak. Çiftçilerimiz adına çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir sayesinde kaliteli koç üretiyoruz"

Balıkesir'de 1 milyon 487 bin koyun olduğu bilgisini veren Müdür Alkan, "Balıkesirli koyuncularımızın en büyük sıkıntısı koç bulamamak. Bizler, dağıtmak için şu anda Türkiye genelinde koç bulamıyoruz. Türkiye genelinde bütün illerimizi taradık kaliteli koç bulamıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle 2 ilçeye damızlık koç üretim merkezleri kuruldu, 3 tanesi de kurulma aşamasında. Bu kurulan çiftliklerden kaliteli koçlar elde ederek çiftçilerimize dağıtacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz yeniden teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Yücel Yılmaz'a teşekkürler"

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Süt tankının ne kadar çok önemli olduğunu biliyorum. Büyükşehir Belediyemizin kendi görevi olmasa bile bu işlere eğilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Balya İlçesi'nde kısa bir süre önce göreve başlayan Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, kırsal kalkınma konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye verdiği destekler için teşekkür ettiğini söyledi.

"Gayemiz üreticiyi korumak"

Büyükşehrin bir medeniyet projesi olduğunu ve artık bu projeyi halka hissettirmeye başladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "20 ilçe, 1 milyon 300 bin vatandaş, 960 kırsal mahalle her yere eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin hepsi kapsayıcı ve halkıyla bütünleşen işler. Şehrin ekonomisi, kırsalda yapılan üretimin işlenerek bir şekilde ticarete dönmesi ile oluşuyor. Bizim sanayimiz de tarıma dayalı. Kırsal mahallerimizdeki tarım ve tarıma dayalı yapılan üretimler, ekonomiyi döndüren işin yüzde 65'ini oluşturuyor. Burada en önemli şey üreticiyi koruyabilmek. Üreticiyi korumanın da yolu piyasaya müdahale etmek değildir, kaliteyi artırıp maliyetleri azaltmaktır. Bu zamana kadar dağıtılan 42 süt toplama tankı sayesinde; tankımız yetmedi, süt bozuldu, kar yağdı toplayıcı gelmedi süt bozuldu gibi sorunları en aza indiriyoruz" dedi.

"Doğru tarım ve hayvancılık uygulaması yapıyoruz"

Balıkesir'in bereketli topraklarının kıymetini bildiklerini ve çiftçiler ile birlikte ürettiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Balıkesir'e, Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Temel gayemiz toprağımızın bereketini artırarak refahı büyütmek, sağlıklı gıdayı erişilebilir kılmak ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek. Doğru tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla su kaynaklarını da verimli kullanarak Balıkesir'i, bu alanda bir dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda; ücretsiz fide ve yem desteklerinden alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından arıcılığın desteklenmesine kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Evlatlarınız memleketlerinin topraklarında ekmek kazanmaya devam etsin istiyoruz. Bu nedenle bir taraftan mahallelerimizin altyapısını iyileştirerek yaşam kalitesini yükseltiyor diğer yandan da şehrimizin üretim altyapısını güçlendiriyor, üreticimizin alın terinin hakkını kazanması için çabalıyoruz" diye ifade etti. - BALIKESİR