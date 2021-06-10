Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreticiye damızlık koç dağıttı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Koyunlarda Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi üreticilere, kura ile yüzde 75 hibeli damızlık koç dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 50 ila 100 arasında merinos dişi hayvana sahip olan üreticilere yüzde 75 hibe ile damızlık koç dağıtımında bulundu. Koyunlarda verimliliği artırmak, sürülerde kan değişimi sağlamak ve bu sayede daha kaliteli sürüler elde etmek amacıyla Bigadiç, Sındırgı, Susurluk ve Savaştepe'de yetiştiricilik yapan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerine kura ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen merinos ırkı damızlık 165 koç, başkan Yücel Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende dağıtıldı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça koyunlarda verim artışına katkı sağladıklarını amaçlarının Balıkesir'in değeri olan koyunculuğu en verimli şekilde yetiştirmek olduğunu söyledi.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in bir tarım şehri olduğunun hatırlatarak, "Bu iş iyi yaptığımızda her zaman piyasanın tercih ettiği yer oluruz. Kepsut ve İvrindi ilçelerimize kurduğumuz Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezlerinde fiili olarak koyunlarımıza damızlık yetiştirmeye başladık, bu uzun soluklu bir proje. 20 ilçemizde uygun olan yerlerde damızlık merkezleri kurmaya devam edeceğiz, 3 tanesi planlama aşamasında." dedi.

Başkan Yılmaz: "Balıkesir kuzusu marka olacak"

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü ile çok güzel bir anlaşma yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz "Bizi pozitif yönde destekliyorlar. 1 milyon 300 bin nüfusa sahip Balıkesir'de yaklaşık 1 buçuk milyon küçükbaş hayvan bulunuyor. Tarım Bakanlığımız ile beraber mera alanlarını düzenliyoruz, traktörleri aldık çalışmalarımıza başladık. Bu işi el birliğiyle yapacağız. Balıkesir çiftçisi, Balıkesir Kuzusu hak ettiği değeri bulacak, şehrimizin markası olacak. Siz üreteceksiniz biz tanıtımını yapacağız. Maliyetlerinizi azaltacak çalışmalar yapacağız ayrıca satarken daha çok kazanmanız için marka değeri oluşturacağız." dedi.

Yücel Yılmaz, üreticilerin maliyetlerini azaltmak için tohum, parazit oluşmaması için ise koyun yıkama makinesi desteklerine devam edeceklerini söyledi.