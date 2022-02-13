Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yazılımcı gençler yetiştirecek - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde 4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere robotik kodlama, katı modelleme, trafik parkur modeli, elektronik devre kitleri eğitimleri verecek.

Merkezin 4 ana biriminden biri olan Genç Teknoloji Birimi tarafından verilecek eğitimler ile ilgili başvuru yapan 300'ün üzerinde çocuk ile aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleşen "Şehir Teknolojileri" adlı programda, süreç hakkında bilgilendirildi.

Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir işe başlangıç yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim bir derdimiz; Balıkesir'e ve ülkemize faydalı olmak isteyen insanlar yetiştirmek. Kaliteli bir nesil yetiştirmek ve yetiştirdiğimiz neslin öncelikle yaşadığı şehre, etrafına daha sonrada dünyaya öncü olması. Türkiye'ye yazılım konusunda veya bu işlerin yapılması konusunda öncü olacak gençler yetiştirmek istiyoruz. Bütün öğrencilerimiz başarılı olur bir limitimiz yok. En iyi 10 değil, başvuran çocuklarımıza sonuna kadar destek olacağız. Gençlerimizi eğitim hayatları boyunca da eğer istikbal vadediyorlarsa şehir olarak tamamen destekleyeceğiz. Büyükşehir, bir medeniyet projesi. Şehrin tamamında ne varsa bunların hepsini toparlayıp ülke katma değerinin üstünde neyimiz varsa lansmanını iyi yapıp sahip çıkmamız lazım. Bu işlerde en iyi olmaları için gerekli her türlü eğitimi ve desteği sağalacağız.

Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Elif Binici ise programın içeriği hakkında veli ve öğrencilere bilgiler aktardı.

Eğitim süreci

Dersler başlamadan önce sınava giren çocuklar, sınav sonuçlarına göre kendilerine uygun olan sınıflarda eğitimlerine 19 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

14 hafta olacak eğitimler, cumartesi ve pazar günleri onar kişilik gruplar halinde 1,5 saat sürecek.

Derslerde konunun uzmanları tarafından öğrencilere wood kitleri, mbot robotları, makey makey setleri, redkit setleri, arduino proje setleri ve code.org uygulaması kullanılarak eğitimler verilecek. Bunların yanı sıra thinkercad programı ile 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak 3 boyutlu tasarım programları öğretilecek.

Eğitimler içeriğinde scratch, mblok, thinkercad programı, c, c# ve c++ programlama dilleri, phyton programlama dili kullanılacak.

Gelecek eğitim öğretim yılında da yeni öğrenciler alınmaya devam edilecek.