Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Gökköy İlkokuluna atölye desteği - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gökköy Mahallesi'ndeki ilkokulda Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan Müzik-Görsel Sanatlar Tasarım Beceri Atölyesi törenle açıldı.

Atölyenin açılış kurdelesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, okul müdürü Muhammed Ali Ünver, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kesildi.

Sınıfları gezerek çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, her sınıfa satranç, kitap, kalem, basketbol, voleybol ve futbol topu hediye etti.

Ünver, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle atölyeyi açmayı başardıklarını belirterek, "Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bu konuda emeği büyük, kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerle satranç ve oyun oynayan Yılmaz ise devletin destekleri ve öğretmenlerin özverisi sayesinde okulun bakımlı ve aktif olduğunu vurguladı.

Çocukların ve ailelerin oldukça mutlu olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Müzik-Görsel Sanatlar Tasarım Beceri Atölyesi'nin kurulması öğrencilere güzel yansımış. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüklerimizle okullarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzlerini görmek her şeye değiyor." ifadesini kullandı.