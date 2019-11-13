Son Dakika Haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla kazanç elde etmesi için yerli boz ırk sığırların veriminin artırılması kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden hayvancılığa destek, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha fazla kazanç elde etmesi için yerli boz ırk sığırların veriminin artırılması kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Bigadiç ilçesinde yerli boz ırk sığırlarla genetik olarak benzerlik gösteren "Piedmontese" ırkı boğa sperması kullanılarak tohumlama çalışması yapıldı.

Bu uygulama sonucunda dünyaya gelen 4 buzağı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kayıt altına alınarak takip edilmeye başlandı.

Normallere göre daha fazla ağırlığa ulaşabilen buzağıların, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara daha fazla kazanç sağlaması hedefleniyor.

Projenin Dursunbey, Sındırgı ve Balya ilçelerinde de uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Balıkesir, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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