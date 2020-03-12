Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, terminal girişlerinde ısıölçerlerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüyor.

Öte yandan, tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.

Balıkesir Toplu Taşımaya ait araçlarda da temizlik yapılmasının yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.