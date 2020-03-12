Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" için dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden 'koronavirüs' için dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden "koronavirüs" için dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Otobüsler ve terminallerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, terminal girişlerinde ısıölçerlerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçüyor.

Öte yandan, tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.

Balıkesir Toplu Taşımaya ait araçlarda da temizlik yapılmasının yanı sıra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden koronavirüs için dezenfeksiyon çalışması

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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