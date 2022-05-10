Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara "medya okuryazarlığı" eğitimi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara "medya okuryazarlığı" eğitimi

10.05.2022 15:47
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara "medya okuryazarlığı" eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince il genelinde görev yapan muhtarlara yönelik "medya okuryazarlığı" eğitimi başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince il genelinde görev yapan muhtarlara yönelik "medya okuryazarlığı" eğitimi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının çalışması kapsamındaki eğitimler, 20 ilçedeki tüm mahalle muhtarlarını kapsıyor.

Doç. Dr. Mustafa Sami Mencet ile Dr. Öğr. Üyesi Onur Öksüz tarafından verilen eğitimler, 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Muhtarların; medyayı kullanma, medya iletilerini doğru anlama, mesajlara karşı kontrollü olma ve zararlı içeriklerden kendisini koruyabilme yeteneği kazanmasının amaçlandığı eğitimin sonunda sertifika da verilecek.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, rutin olarak gerçekleştirdikleri hizmetlerin dışında muhtarların eğitimlerine de oldukça önem verdiklerini bildirdi.

Göktepe, yeni medyada her bir kullanıcının aynı zamanda birer dağıtıcı pozisyonunda olması nedeniyle, bilgi kirliğinin çok fazla yaşandığı medya ve sosyal medya mecralarının doğru kullanılmasının önemine işaret etti.

İletişimin zararlarından arındırılmış biçimde vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması hedefiyle bu eğitimi planladıklarını aktaran Göktepe, "Muhtarlarımızın eğitimi çok önemli. Dünya, artık eski dünya değil. Muhtarlarımızın toplumda bir adım önde olmalarını planlıyor ve bunu çok istiyoruz. Eğitimlerimiz bundan sonra da bütün hızıyla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Balıkesir, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara 'medya okuryazarlığı' eğitimi - Son Dakika


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