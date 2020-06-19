Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Savaştepeli üreticilere tohum desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe ilçesindeki üreticilere silajlık mısır tohumu desteği sağladı.

Kısa süre önce sera üreticilerine sera naylon, arı üreticilerine propolis tuzağı desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, son olarak çiftçilere tohum desteğinde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Savaştepe ilçesinde 300 adet 14 kilogramlık silajlık mısır tohumunun dağıtımı gerçekleştirdi. Yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı silajlık mısır tohumlarının dağıtıldığı programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in çiftçisiyle, üreticisiyle var olan bir şehir olduğunu söyledi.

Yılmaz, her ilçenin farklı bir değeriyle ön plana çıktığı Balıkesir'in kırsalı güçlü olduğunda hiçbir krizden etkilenmeyeceğini ifade etti.

Üreticilerin üretmeye devam etmesi için büyük projeler hazırladıklarını dile getiren Yılmaz, "Sizlere Allah bereket versin dedirtene kadar yanınızda olacağız ve bu sistemi güçlendireceğiz." dedi.

Kuzusu, zeytini, peyniri ile bir marka olan Balıkesir'deki bu ürünlerin değerini daha fazla artırıp kaliteyi üst düzeye çıkararak uzun vadeli bir kalkınmayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, Büyükşehir olarak verecekleri desteklerle üreticinin hayatını kolaylaştıracaklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akçay da Balıkesir'in silajlık mısır üretiminde 1 milyon 623 bin ton civarında üretimle Türkiye 3'üncüsü olduğunu aktardı. Akçay, hedeflerinin verimi artırmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindekiler, üreticilere silajlık mısır tohumu dağıttı.