Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden seracılara naylon desteği - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden seracılara naylon desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, Burhaniye ilçesinde geçen ay yaşanan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle seraları zarar gören üreticilere sera naylonu desteği verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, Burhaniye ilçesinde geçen ay yaşanan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle seraları zarar gören üreticilere sera naylonu desteği verildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla seracılıkla uğraşan üreticilere modern seralarda üretim yaptırarak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri için 24 bin 135 metrekare sera naylonu dağıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Vehbi Yörük, Burhaniye'de yaşanan yağış ve fırtına nedeniyle serası hasar gören üreticilerin zararını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladıklarını belirtti. Üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildiren Yörük, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın üretimin kesintisiz sürmesine yönelik talimatları doğrultusunda çiftçilerimizin yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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