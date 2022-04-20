Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badalan fasulye tohumu desteği - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badalan fasulye tohumu desteği

20.04.2022 13:04
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badalan fasulye tohumu desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere destek verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere destek verdi.

Belediye son olarak Balya ilçesinde, 200 dekar alanda ekilmek üzere 24 çiftçiye 1375 kilogram Balıkesir'in iklim şartlarına uygun ve verimli bir ürün olan badalan fasulye tohumu dağıttı.

Badalan fasulyenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çiftçi için önemli bir girdi maliyeti olan tohum ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, "Balya'da göleti ve sulaması olan 4 köyümüzde, badalan fasulye yetiştiriciliği yapılıyor. Bu fasulyenin yaygınlaştırılması amacıyla yetiştiricilerimize tohum dağıtımında bulunduk. Çok değerli ve lezzetli bir ürün. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla şehrimize has ürünleri desteklemek amacıyla çiftçimizin her daim yanındayız. Desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile üreticiler katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye badalan fasulye tohumu desteği - Son Dakika


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