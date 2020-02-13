Balıkesir Büyükşehir Belediyesine "Sıfır Atık Belgesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 'Sıfır Atık Belgesi' - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine "Sıfır Atık Belgesi"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Vehbi Yörük, atıkların kaynağında toplanmasıyla yaşanan sorunun önüne geçilmesini, israfın önlenmesini, geri dönüşüm bilincinin oluşturulabilmesini ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Yörük, "Sıfır atık uygulama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sıfır atık yaklaşımını esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir Balıkesir bırakmak için entegre yaklaşımla atıkların yönetimi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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