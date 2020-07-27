Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da transfer çalışmaları

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon kadrosunda yer alan ABD'li oyun kurucu Myles Mack ile yeniden anlaşma sağlayarak, Yunanistan'ın PAOK takımından Bahamalı pivot Zane Knowles'i transfer etti.
Kulübün Basketbol Şube Sorumlusu Talha Esen, AA muhabirine, Mack ve Knowles ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Esen, "Özellikle yabancı transferinde ince eleyip sık dokuduğumuzu söyleyebilirim. Mücadele eden ve savaşan bir takım kurmaya çalışıyoruz. Bu yıl hedefimiz en kötü play-off." dedi.
Myles Mack geçen sezonu 27 maçta 36,55 dakika, 21,89 sayı, 8,7 asist, 5,7 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.