Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu - Son Dakika Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi Lig'i takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı hafta sonu oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsun yolcusu, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi Lig'i takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı hafta sonu oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. TBL'de 10 hafta geride kalırken Balıkesir BŞB. bugüne kadar oynadığı 10 maçta 6 galibiyet alarak ligde 3. Sırada yerini aldı. Sıkıştırılmış haftada takımdaki sakat oyuncuların eksikliğini büyük ölçüde hisseden BŞB takımı oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.


10. Haftaya sadece 1 galibiyet ile giren Samsunspor, zorlu takımlar ile yaptığı son hafta maçlarında son saniyelerde maç kaybederek,form grafiğini yükseltiğini görüldü. Balıkesir BŞB. takım kaptanı İlker Türel " Önemli bir deplasman. Geçen haftalarda takım içi sakatlıklar neticesinde aldığımız mağlubiyetlerin etkisini silmek istiyoruz. Samsunspor şu an yükseliş döneminde olan bir takım, biz idmanlarımızı bunun bilincinde devam ettiriyoruz.İnşallah bu deplasmandan galibiyet ile dönmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.


14 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak Samsunpor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonuna oynanacak ve taraftarlar maçı TBF TV'nin Youtube hesabından naklen takip edebilecekleri açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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